Wie verkleidet sich Heidi Klum heuer zu Halloween?

Schon seit Juni arbeitet Heidi Klum an ihrer Kostümierung für das schaurige Fest. Am 31. Oktober lädt die 43- Jährige traditionell zu ihrer Halloweenparty nach Hollywood und scheut im Vorfeld keine Kosten und Mühen, um ihre Gäste in Sachen Verkleidung um Längen zu übertrumpfen.

Auch heuer gab das Model ihren Fans auf Instagram schon einen Ausblick auf die Vorbereitungen. Da wurde zum Beispiel ein Abdruck ihres Gesichts gemacht - mit viel Silikon- Schleim und Gips.

Und auch einen kleinen Tipp gab die Model- Mama schon: "Erste Anprobe für Halloween ... Hmmmmmm ... Was werde ich in diesem Jahr sein? Könnt ihr es erraten?", schrieb Klum zu einem Schnappschuss, für den sie mit Overknee- Stiefeln und einem hautengen Body posierte.

Was es wohl wird? Die Fans boten daraufhin fantasievolle Vorschläge für das Kostüm - über David Bowie bis zu Beyonce und Prinzessin Leia aus der "Star Wars"- Saga. Vielleicht wird's aber doch ganz was anderes?

Der Weg zum perfekten Kostüm ist aber auch nicht immer einfach, wie Klum noch im Vorfeld wissen ließ: "Es gibt immer so viele Hürden, dann geht auf einmal etwas schief, und es ist nicht so einfach, wie ich dachte." Aber wetten, dass es auch heuer wieder alles klappt? Tat's auch in den Vorjahren: von Jessica Rabbit, über ein Schmetterlingskostüm, bis hin zur Oma - Heidi überzeugte bisher immer. Hier gibt's Heidi Klums coolste Halloween- Kostüme der letzten Jahre.

2015 ging Heidi Klum als kurvige Jessica Rabbit. Foto: Viennareport

2014 verwandelte sich Heidi Klum in einen bunten Schmetterling. Foto: Viennareport

2013 humpelte Heidi mit reichlich Falten und Krückstock als Oma zu ihrer Party. Foto: Viennareport

Als Kleopatra mit reichlich Glitzer im Gesicht feierte Heidi 2012 mit Verspätung ihre Kostümparty. Foto: Viennareport

2011 verkleidete sich Heidi Klum gleich zwei Mal: als Leiche ohne Haut ... Foto: Viennareport

... samt stilechtem Auftritt auf der Krankenbahre ... Foto: Viennareport

... und gemeinsam mit Ehemann Seal als Menschenaffen. Foto: Viennareport

2010 ließ sich Heidi Klum von der Science-Fiction-Reihe "Transformers" inspirieren. Foto: Viennareport

Als pechschwarze Krähe feierte Klum 2009 das zehnte Jubiläum ihrer Halloween-Party. Foto: Viennareport

Gleich acht Arme hatte Heidi Klum als Göttin Kali im Jahr 2008. Foto: Viennareport

Als scharfes Kätzchen schlich Heidi Klum 2007 zu ihrer Halloween-Party. Foto: Viennareport