Wie die Stars wirklich im Bett aussehen

schickt öfter Fotos von ihrer Couch aus in die Welt. Zu unserem Bedauern aber sind auf diesen Bildern viel öfter ihre Hunde als ihr sexy Verlobter Liam Hemsworth (27) zu sehen.

Die Sängerin postete sogar einmal ein Foto von sich, dass sie beim Zähneputzen im Bett zeigt. Auch hier darf wieder nur eines ihrer zahlreichen Haustiere zusehen.

Foto: face to face

Cara Delevigne sorgt mit ihren lustigen Fotos immer wieder für Lacher in den sozialen Netzwerken. Selbstironie und Humor sind offenbar keine Fremdwörter für die 24- Jährige. Auf diesem Foto aber scheint sie aber noch nicht ganz zu Scherzen aufgelegt zu sein.

Cara Delevingne knabbert noch an der Frage: Aufstehen oder liegen bleiben? Foto: Instagram.com/caradelevingne

Das Model filmt sich übrigens auch gerne. Auf Snapchat postet sie für ihre Fans sogar eine eigene "Sleep Chronicle".

Gisele Bündchen, Model im Ruhestand, bettet sich gerne mit ihrem Haustier und genießt das (Familien- )Leben abseits des Catwalks. Mit rosigem Teint und zufriedenem Lächeln scheint sie damit sehr glücklich zu sein.

Sängerin Adele hat im Jahr 2016 mehr als 100 Live- Shows absolviert - da darf man auch mal gemütlich auf der Couch einschlummern ...

Ob IT- Girl Kendall Jenner jemals ungeschminkt das Haus verlässt? Scheinbar nicht, nachdem sie selbst im Bett auf ihre künstlichen Wimpern und ihren aufwendigen Halsschmuck nicht zu verzichten können scheint.

Kendall Jenner verzichtet auch im Bett nicht auf ihre Fake-Lashes. Foto: Instagram.com/kendalljenner

Ihrer berühmten Schwester Kim Kardashian steht sie damit übrigens in nichts nach. Auch diese lächelt perfekt geschminkt in die Kamera. Tochter North und Sohnemann Saint lassen den Reality- TV- Star wohl ausreichend schlafen.

Superstar Beyonce hat keine Angst, sich ungeschminkt zu zeigen. Wieso auch?

Töchterchen Blue Ivy wartet bestimmt schon, dass Mama munter wird. Foto: Instagram/@beyonce

Auch Skandalbub Justin Bieber erfreut seine Fans immer wieder mal mit Schnappschüssen aus der Horizontalen:

Erholt sich Mariah Carey noch von dem Shitstorm, der am Silvesterabend nach ihrem verpatzten Auftritt in New York über sie hereinbrach? Dass Ex- Gatte Nick Cannon Vater seines mittlerweile dritten Kindes wurde, trübt die Ruhe jedenfalls nicht.

Mariah Carey liegt in feine Daunen gehüllt. Foto: Instagram.com/mariahcarey

Miranda Kerr hat alles im Griff. Die 33- Jährige sieht selbst im Bett aus, wie man es von einem Ex- Victoria's- Secret- Model erwartet - auch, wenn sie versucht ihr Antlitz vor der Welt zu verbergen.

Miranda Kerr begrüßt den Tag - oder versteckt sie sich? Foto: Instagram.com/mirandakerr

Taylor Swift hat ein aufgregendes Jahr hinter sich, in den Klatschblättern sorgte sie, neben ihrer Musik, laufend mit mittlerweile Exfreund Tom Hiddleston für Aufregung. Langsam scheint bei der Sängerin aber Ruhe einzukehren. Im Bett sieht die natürliche Schönheit jedenfalls sehr relaxed aus.

Taylor Swift ist eine natürliche Schönheit. Foto: Instagram.com/taylorswift