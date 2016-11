Werner Otti an Goisern: "Wie tief ist der Hass?"

"So wie Sie ein bekennender Van- der- Bellen- Unterstützer sind, bin ich eben ein glühender Norbert- Hofer- Unterstützer!", schreibt Bandleader Werner Otti auf seinem Facebook- Account an Hubert von Goisern. "Ich frage mich nur, wie tief muss der Hass sein, der sie antreibt, um so untergriffige Worte wie reaktionär - aufwieglerisch - fremdenfeindlich zu gebrauchen?"

Er habe immer gedacht, Musik verbinde. Goisern, der in einem offenen Brief an das FPÖ- Wahlkampfteam und die Band geschrieben hatte, das reaktionäre Denken und die aufwieglerische Sprache der "blauen Wortführer" lehne er ab, habe Otti "eines Besseren belehrt". Der Kärntner fragt sich, ob Goisern Norbert Hofer überhaupt kenne, und notiert: "Er liebt Österreich, er glaubt an Gott und er ist ein Patriot!"

Hubert von Goisern kritisiert die FPÖ und "die fremdenfeindlichen Ansichten Hoferscher Politik". Foto: APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR, APA/ROBERT JAEGER

Die Facebook- Freunde des Sängers stehen absolut hinter der Meinung ihres Idols und loben den Brief mit Worten wie: "Super geschrieben" oder "Dieser Brief sagt alles". Einer merkt an an: "Ich finde es traurig, dass man sich so in den Wahlkampf einmischt, es geht um die Bundespräsidentenwahl, wo sich zwei Kandidaten bereit erklärt haben zu kandidieren. Es wird nur einen Gewinner geben. Aber man sollte mit Respekt mit den Kandidaten umgehen. Nur gemeinsam können wir das lösen."

FPÖ-Obmann Heinz Christian Strache (r.) und Werner Otti Foto: APA/HANS PUNZ

Hintergrund des brieflichen Schlagabtausches: Die John Otti Band hatten im Wahlkampf das Lied "Brenna tuat's guat" des oberösterreichischen Sängers gespielt.