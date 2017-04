Wer sich nicht Mainstream beugt, wird kaltgestellt

Im Gespräch mit dem am Freitag erscheinenden Magazin "allesroger" geht Baumgartner hart mit der österreichischen Öffentlichkeit ins Gericht. Er werde in seiner einstigen Heimat - Baumgartner lebt seit Jahren in der Schweiz - als "Steuerflüchtling" beschimpft, dabei habe man ihn faktisch gezwungen, Österreich zu verlassen, klagt Baumgartner.

Felix Baumgartner Foto: APA/BARBARA GINDL

Man habe ihm ohne Vorwarnung offenbar gängige Steuervergünstigungen für Sportler gestrichen. "Innerhalb von drei Wochen wurden mein Haus sichergestellt, meine Bankkonten gesperrt und meinem Sponsor verboten, Geld an mich zu bezahlen", sagt Baumgartner. Seine Reaktion: Die "Flucht" zu den Eidgenossen, die geforderten Steuern habe er aber nachgezahlt.

Rundumschlag gegen "politische Korrektheit"

Überhaupt kritisiert Baumgartner die seiner Ansicht nach überbordende politische Korrektheit in Österreich. "Wer sich nicht dem Mainstream beugt, wird kaltgestellt", klagt der Stratosphärenspringer. In Österreich herrsche eine Kultur, in der sich "viele immer sofort beleidigt, angegriffen und diskriminiert fühlen", fehlt auch der Seitenhieb auf "Puls 4"- Moderatorin Corinna Milborn nicht in dem Interview.

Foto: Puls 4/Lisa-Maria Trauer, EPA

Sie hatte sich über eine ihrer Meinung nach sexistische Palmers- Werbung augeregt, war ihrerseits wiederum in den sozialen Medien von Baumgartner attackiert worden und lud den Extremsportler schließlich zu einer Diskussion über Sexismus in ihre Show "Pro und Contra" ein. Baumgartner stellte Bedingungen, wollte die Diskussion lieber auf "ServusTV" über die Bühne bringen.

Die Frage, wieso er sich trotz seiner Verachtung für die "politische Korrektheit" noch in die heimische Politik einbringe, beantwortet er so: "Österreich und seine Menschen sind zu wichtig, um sie den Politikern alleine zu überlassen." In die Politik zu gehen, könnte er sich laut Interview unter gewissen Voraussetzungen vorstellen.