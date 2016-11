Wenn eine normale Frau Promi- Posen nachstellt

Celeste Barber ist gnadenlos mit sich selbst und für nichts zu Schade. Egal wie viel Haut die Promis auf Instagram zeigen, sie macht es nach. Mit Speckfalten und Cellulite.

Sie lässt keine Verrenkung und Fitnesschallenge aus, die sie auf den Accounts von Models und Reality- Stars entdeckt, auch wenn es bei ihr peinlich ausschaut. So ist das echte Leben eben. Ohne Filter und Personal Coach, der einen monatelang auf das perfekte Sportselfie hingtrimmt hat.

Noch etwas beweisen ihre Bilder: Wie verrückt die Aufnahmen eigentlich sind, die die Stars im Netz so teilen. Kylie Jenner lächelt verklärt beim heimischen Zahnbleaching, Rihanna steht in Unterhosen unter der Dusche und Leah Michele schläft vermutlich im Badeanzug, damit sie laut Barber in der Früh ihren Assistenten rufen kann, damit dieser ein Selfie von ihren "schlimmen Ich" schießen kann.