Wenn der Gabalier mit der Netrebko

Deshalb gab es für die Künstlerin mit russischen Wurzeln einen ausgedehnten Nachhilfekurs vom 31- jährigen steirischen Schlagerstar, damit sie den Text von "Amoi" auch richtig über die Lippen bringt.

Das dürfte auch recht gut geklappt haben, denn sowohl das Orchester, also auch Dirigent Christian Kolonovits (64) waren bei den Aufzeichnungen in den Wiener Rosenhügel- Studios begeistert. Das Ergebnis gibt’s dann am 25 November zu hören.