Welcome to Austria, Charles and Camilla! Am Mittwochnachmittag sind der britische Thronfolger und seine Ehefrau in Wien gelandet. Knapp zwei Tagen werden die Royals die Bundeshauptstadt beehren, unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Kern treffen sowie den Lipizzanern und den Musikverein besuchen. krone.at informiert laufend im Live- Update über alle Begebenheiten rund um den royalen Besuch!