Welche Beauty lässt hier ihre Brüste blitzen?

Wer diesen freizügigen Trend liebt? Es ist Kendall Jenner, die momentan die Kombination aus ultrakurzem Leiberl und nix drunter einfach nur richtig cool findet. Das sexy Foto, bei dem man ihr unter das Oberteil lugen darf, postete die kleine Schwester von Kim Kardashian jetzt auf Snapchat und schreibt dazu: "Underboob ist voll mein Ding."

Aber natürlich zeigt Kendall nicht einfach nur zum Spaß so viel Körpereinsatz. Mit ihrem sexy Oben- ohne- Outfit posierte die 20- Jährige jetzt auf dem Times Square mit ihren Fans. Und die will sie mit nackten Tatsachen dazu animieren, am 8. November bei der US- Präsidentschaftswahl ihre Stimme abzugeben.

Und damit ist Kendall Jenner nicht allein. Denn vor ihr zogen bereits Katy Perry und Madonna den Nackt- Joker, um ihre Anhänger zum Urnengang zu animieren.

Katy Perrys textilarmen Wahlwerbespot gibt's hier: