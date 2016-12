Weihnachtscocktail & selbstgemachte Vanillekipferl

Er war an diesem Abend in der Hauptstadt als Event- Hopper unterwegs. Zuerst auf einen Becher Punsch bei Sebastian Kurz im Stadtpark - wir berichteten - danach aufwärmen bei Lichter. Kein "Einzelschicksal". Denn auch Neo- ATV- Aiderbichlerin Arabella Kiesbauer, Ex- Dancing- Star Mike Galeli und Medienmanager Hans Mahr wählten diese Events als "Places to be" aus.

Zwischen Kurz-Punsch und Lichters Cocktail: Galeli, Kiesbauer und Ehemann Florens Eblinger (v.l.) îAEA Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Lichter: "Mir ist wichtig, dass sich alle wohlfühlen"

"Mir ist nur wichtig, dass sich alle wohlfühlen", ließ Gastgeberin Lichter wissen. Und nicht nur den selbstgemachten Vanillekipferl sei Dank, diese Übung gelang ihr - locker. Gesichtet wurden auch: Medienmacher Helmut Thoma, Unternehmer Robert Glock, Bariton Clemens Unterreiner und Top- Manager Karl Javurek.

Norman Schenz, Kronen Zeitung