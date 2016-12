"Weihnachten auf Gut Aiderbichl" ist im Kasten

Als Moderatorin holte man sich neben Schlagerstar Patrick Lindner eine Aiderbichl- Novizin: TV- Star Arabella Kiesbauer. Die brachte den Dreh hinter sich, und wie wir in unserem Gespräch merkten: Das Ambiente und das Leben der Tiere auf dem von Michael Aufhauser gegründeten Gnadenhof hinterließ einen bleibenden Eindruck bei ihr: "Ein wunderbar harmonisches Miteinander, Pferde neben Schafen, Esel neben Ziegen. So in etwa muss es wohl im Paradies vor dem Sündenfall gewesen sein."

Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber, Andy Borg, Arabella Kiesbauer, Patrick Lindner Foto: ATV/Franz Neumayr

Als Stadtmensch hält die zweifache Mutter (zum Leidwesen ihrer Kinder, wie sie sagt) keine Tiere, aber als Ersatz habe man ja einen Bauern, den man am Wochenende besuche.

Wobei, hätte Mama nicht arbeiten müssen, dann hätte ihr Nachwuchs dort bestimmt Riesenspaß gehabt. So wie Arabella auch: "Nachdem sich fast alle Tiere frei bewegen dürfen, stand während der Mittagspause plötzlich ein Esel vor meinem Esstisch - und blickte motiviert auf meinen Salat. So hatte ich unvermutet einen außergewöhnlichen Tischnachbarn."

Michael Aufhauser Foto: MARKUS TSCHEPP

Dankbar für sein zweites Leben ist Aiderbichl- Vater Michael Aufhauser, der sich nach seinem Hauptschlagaderriss kämpferisch gibt. Die "Krone" besuchte ihn Ende November.

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung