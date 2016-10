Warum Swarovski und Co. ihre Heimat so lieben

Warum das so ist? "Weil Österreich das schönste und lebenswerteste Land auf der ganzen Welt ist", weiß Spitzenkoch Alexander Frankhauser. Da kann ihm Kollege Andi Wojta nur zustimmen: "Ich liebe Österreich und möchte nie woanders wohnen."

Andreas Wojta und Alexander Fankhauser Foto: Starpix/ Alexander TUMA

"Hier daheim zu sein, ist ein Geschenk und seit ich so viel in Europa unterwegs bin, weiß ich erst zu schätzen, in welchem Paradies ich daheim bin", fügt Schlagerstar Marc Pircher hinzu.

Marc Pircher Foto: Viennareport

Auch bei Entertainer Gregor Glanz schwillt die Brust an, wenn er an daheim denkt: "Ich bin stolz auf unsere Kultur, auf unsere Natur, auf unsere Traditionen, die Gastfreundlichkeit und die Herzlichkeit der Menschen. Dahoam is dahoam!"

Gregor Glanz Foto: Viennareport