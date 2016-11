Waltz geschockt von Trump- Sieg: "Ein Desaster"

Auch wenn Trump in seiner ersten Rede versöhnliche Töne angeschlagen habe, dürfe man das, was er in seinem Wahlkampf gesagt habe, keinesfalls unter den Teppich kehren, ist sich Waltz sicher. Denn: "Gesagtes kann man nicht ungesagt machen." Der Wahlsieg des Immobilien- Moguls sei "ein Desaster", ist sich der Schauspieler sicher.

Der Oscarpreisträger, der in Texas drehte, "während sich die Katastrophe entfaltete", schreibt Facebook, Twitter und Co. einen großen Anteil an Trumps Erfolg zu: "Diese sogenannten sozialen Netzwerke haben ja auch eine sehr, sehr hohe antidemokratische und undemokratische Energie", meinte der Schauspieler. Nachsatz: "Und ich wage zu bezweifeln, dass dieser brunzdumme Irrsinn ohne sogenannte soziale Netzwerke so schnell zu verbreiten gewesen wäre."

Allgemein macht Waltz aber ein Defizit an gesellschaftlichem Bewusstsein dafür verantwortlich, "dass man auf Demagogie dieser Art hereinfällt". Wäre diese Verantwortung auch den Stars von Hollywood rechtzeitig bewusst geworden, "hätten wir vielleicht nix ändern können, aber zumindest Bewusstsein erweitern können", zeigte er sich selbstkritisch. "Wir alle brauchen einen stärkeren und vernünftigeren Zugang zum Thema Rechtspopulismus."

