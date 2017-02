Waltz erklärt im US- TV den österreichischen Humor

Einen absurden Ausflug in die amerikanische Vorstellung von europäischer Kaffeehauskultur hat Christoph Waltz in der neuen Ausgabe der US- Interview- Show "Comedians in Cars getting Coffee" unternommen. Der Komödiant Jerry Seinfeld führte den österreichischen Oscarpreisträger ins "International House of Pankes" - die Antithese eines Wiener Kaffeehauses.