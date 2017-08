Waltz als gehörnter Ehemann im Film "Tulpenfieber"

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Deborah Moggach, ist die tragische Liebesgeschichte "Tulpenfieber" im Amsterdam des beginnenden 17. Jahrhunderts angesiedelt. Die Waise Sophia (Alicia Vikander) wird von ihrer Äbtissin (Judi Dench) an den reichen Kaufmann Cornelis Sandvoort (Waltz) verheiratet. Das Arrangement bedeutet für Sophia den Weg aus der Armut - glücklich ist sie über ihre Funktion als Gebärmaschine für den wesentlich älteren Cornelis, der sich sehnlichst einen Nachfahren wünscht, freilich nicht.

Der Trailer zum Film "Tulpenfieber":

Drei Jahre später sind die Sandvoorts noch immer nicht mit einem Kind gesegnet. Dabei mangelt es an Zeugungsversuchen und flehenden Gebeten wahrlich nicht. Cornelis ist ungeduldig und denkt insgeheim schon Alternativen zu Sophia an. Damit von ihm zumindest ein Bildnis, wenn schon kein Abkömmling, bleibt, beauftragt er den jungen, strauchelnden Maler Jan Van Loos (Dane DeHaan) mit einem Porträt an der Seite seiner bildhübschen, jungen Ehefrau, um die ihn die Nachwelt bestimmt beneiden wird.

Foto: Prokino

Doch das Projekt geht nach hinten los: Jan verliebt sich auf den ersten Blick in Sophia, und die junge Frau erwidert seine Gefühle. Sie beginnen eine leidenschaftliche Affäre und schmieden einen ungewöhnlichen Plan, um die Niederlande gemeinsam zu verlassen. Der umfasst die Hilfe von Sophias Magd Maria (Holliday Grainger), den bestechlichen Arzt Dr. Sorgh (Tom Hollander) und eine seltene Tulpenzwiebel, die an der aufgeheizten Tulpenbörse - Tulpen waren im 17. Jahrhundert ein Spekulationsobjekt, mit dem wie verrückt gezockt wurde - das nötige Geld für die Überfahrt bringen soll. Ein riskantes Vorhaben, das das eine oder andere Opfer fordert ...