Vor "Inferno"- Premiere: Tom Hanks im "Krone"- Talk

"Nichts, was mit dem zu vergleichen wäre, was andere bewältigt haben - die große Wirtschaftskrise oder den Weltkrieg. Abgesehen davon, dass ich vier Kinder habe und die Ehe eingegangen bin. Nein, ehrlich, ich bin ein Weichei", lachte er vor der Premiere von "Inferno" im "Krone"- Talk.

Foto: Sony Pictures

In "Inferno", dem neuen Streich von Autor Dan Brown, rettet der US- Star (im Bild mit Ehefrau Rita) die Welt. Darüber hinaus leistete ein österreichisches Tonstudio einen Beitrag zum Hollywood- Blockbuster in unseren Kinos, denn vertont wurde der Streifen in Wien. "Ja, wir haben das im Frühling in den Rosenhügelstudios aufgenommen", so Dimitrie Leivici. Der Geigen- Virtuose wirkte (so wie in vielen Hollywood- Produktionen) auch in dieser mit.

Warum hier aufgenommen wurde? "Die Akustik ist einzigartig!"

Foto: Sony Pictures