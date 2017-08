Volle Auffahrt mit Netrebko, Großbauer & Co.

Die Operndiva war auch heute nicht beruflich anwesend - sie saß schon bei ihrer eigenen "Aida"- Generalprobe nur im Publikum -, sondern sah sich die Premiere von Dmitri Schostakowitschs "Lady Macbeth von Mzensk" ganz privat an.

"Lady In Red": Maria Großbauer Foto: www.neumayr.cc

"Krone"-Chef Christoph Dichand mit Ehefrau Eva sowie Pierre und Christina de Labouchere Foto: www.neumayr.cc

Aber nicht nur die Operndiva, auch Opernball- Lady Maria Großbauer, die einstige Belvedere- Chefin Agnes Husslein- Arco, "Krone"- Herausgeber Christoph Dichand mit Ehefrau Eva, Altbundespräsident Heinz Fischer, Spar- Vorstand Fritz Poppmeier sowie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Ex- US- Botschafterin Alexa Wesner und Friedrich Baron Mayr- Melnhof waren in die Mozartstadt gepilgert, um sich das Opern- Spektakel nicht entgehen zu lassen.

Thurn und Taxis freudig Foto: www.neumayr.cc

Ex-US-Botschafterin Alexa Wesner Foto: www.neumayr.cc

Agnes Husslein-Arco mit Begleitung Foto: www.neumayr.cc

Friedrich Baron Mayr-Melnhof samt Nichte Lidvin und Tochter Doraja Foto: www.neumayr.cc

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung