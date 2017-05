Völlig verwandelt: Was ist mit Katy Perry los?

Mit dem neuen Beziehungsstatus kam auch die neue Frisur: US- Pop- Queen Katy Perry ließ sich nach der Trennung von "Herr der Ringe"- Star Orlando Bloom die Haare abschneiden, und zwar ratzfatz. Die wenigen, die noch auf dem Kopf zurückgeblieben sind, stehen ihr semmelblond zu Berge. Kaum zu glauben, dass die 32- jährige Sängerin einst artig im Kirchenchor gesungen hat - damals als Tochter eines Pfarrers.

Katy Perry trägt jetzt raspelkurze Haare. Foto: 2017 Getty Images

Doch jetzt, knapp vor dem Erscheinen ihres neuen Albums "Witness" Anfang Juni, dreht Perry wieder ordentlich auf. Sie will Aufmerksamkeit für ihre Single "Bon Appétit". 16,8 Millionen Mal wurde dieser Song bereits innerhalb von 24 Stunden auf YouTube angeklickt, aber es herrscht auch ein Aufschrei: In dem Videoclip inszeniert sie sich selbst als fleischige Delikatesse, ihr Körper wird in Mehl gewälzt, von Köchen zubereitet und mit Beilagen serviert. Nicht nur Vegetarier werfen Perry ob dieser Inszenierung "Kanibalismus" vor.

Katy Perry in ihrem Video zur neuen Single "Bon Appétit" Foto: Viennareport

Andere wiederum fanden ihr Auftreten im Whitney Museum in New York schlicht geschmacklos, da transformierte sie zum Kunstwerk: Ihr Körper steckte unter einem präparierten Tisch, nur ihr Kopf schaute oben heraus, umkränzt mit Obst. Als Besucher die sogenannte Kunstinstallation betrachteten, bewegten sich Katys Augen, die Gäste erschraken.

"Ist das Katy Perry?", flüsterte eine Frau, und die Sängerin antwortete scherzhaft: "Ähm, ich bin Miley Cyrus." Na ja, gar nicht so daneben. Die kennen wir ja auch als Skandalnudel ...

Bei der Met Gala in New York überraschte Katy Perry mit einem seltsamen Outfit. Foto: 2017 Getty Images

Karin Schnegdar, Kronen Zeitung