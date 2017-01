Vivienne Jolie- Pitt lutscht mit acht noch Daumen

Nach Monaten, in denen sie ihre Kinder versteckt hat, zeigte sich Angelina Jolie am Wochenende mit ihren beiden jüngsten, den Zwillingen Vivienne und Knox, bei einem Shoppingausflug in Malibu. Was dabei auffiel: Die achtjährige Tochter lutschte ununterbrochen verschreckt am Daumen. Ist das Mädchen von der Scheidung ihrer Eltern traumatisiert? Daumenlutschen gilt nur bis zum dritten Lebensjahr als harmlos.