Vito Schnabel postet Heidi Klums nackte Brüste

Eigentlich scheut Vito Schnabel ja das Blitzlichtgewitter, hält sich, wenn es um seine Liebe zur 13 Jahre älteren Heidi Klum geht, lieber zurück. Und auch sonst bleibt der Kunsthändler am liebsten privat, löschte vor einigen Monaten sogar seinen persönlichen Instagram- Account, postet seitdem nur noch vom offiziellen Account seiner Galerie - und da eigentlich auch nur Berufliches.

Heidi Klum ist um 13 Jahre älter als ihr Freund Vito Schnabel. Foto: AFP

"Ich kenne diese Brüste!"

Kein Wunder, dass die Überraschung über den neuesten Post von Schnabel besonders groß ist. Zu sehen ist da nämlich ein abstraktes Gemälde, das die Silhouette einer Frau zeigt. Deutlich zu erkennen sind auf dem Kunstwerk von Maler Richard Prince nur die entblößten Brüste der Dame. "Ich liebe dieses Bild", schwärmt der 30- Jährige überschwänglich - und das aus gutem Grund.

Denn in den Kommentaren zu dem Posting meldet sich jetzt eine zu Wort, die ganz genau weiß, was es mit diesen nackten Tatsachen auf sich hat: Heidi Klum. "Ich kenne diese Brüste", schreibt die "Germany's next Topmodel"- Jurorin und setzt dahinter einen frechen, lachenden Smiley - und verrät somit, dass das wohl ihre entblößten Brüste sind, die auf dem Gemälde zu sehen sind.

Heidi Klum in einem BH- und Höschenset aus ihrer "Intimates"-Kollektion Foto: Viennareport

Wie die "Page Six" berichtet, soll das Kunstwerk im New Yorker Loft von Vito hängen und von ihm in Auftrag gegeben worden sein. Dass ihr Freund nun der ganzen Welt ihre sexy Kurven präsentiert, scheint die 43- Jährige aber nicht zu stören. Warum auch? Immerhin beteuert das Topmodel stets, mit Nacktheit kein Problem zu haben. "In meiner Kindheit bin ich mit meinen Eltern zu Nacktstränden gegangen, also bin ich Nudistin", verriet Klum erst unlängst in einem Interview.