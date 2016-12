Vin Diesel bringt YouTuberin in Verlegenheit

Frühlingsgefühle kurz vor Weihnachten: Action- Star Vin Diesel (49) hat in einem Interview in Rio de Janeiro mehrfach mit der Fragestellerin geflirtet. "Gott, bist du hübsch. Wie soll ich dieses Interview machen? Schaut euch diese Frau an! Sie ist so hübsch", sagte der Schauspieler und wandte sich immer wieder an sein Team neben der Kamera, um zu versichern, wie "fucking beautiful" sie sei.