"Villacher Fasching" bis 2022 fix im ORF

"Ich freue mich, dass die traditionsreiche und quotenstarke Übertragung der Gildensitzungen für unser Publikum am Faschingsdienstag weiterhin sichergestellt ist", so Wrabetz in einer Aussendung. Faschingskanzler Bartl nennt die Unterfertigung des Vertrages "eine Bestätigung für die geleistete Arbeit der ehrenamtlich tätigen Mitglieder".

"Villacher Fasching 2017" Foto: Uta Rojsek-Wiedergut

Am Faschingsdienstag, dem 28. Februar, sorgen einmal mehr die Höhepunkte der aktuellen Faschingssitzung für einen stimmungsvollen Ausklang der närrischen Zeit. Unter der Regentschaft von Prinz Fidelius LXII, Alexander Wrussnig, und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Valentina I, Valentina Kaspitz, ziehen die Publikumslieblinge der Gilde auch heuer wieder alle Spaßregister.

Für Unterhaltung sorgen auf der Bühne des Villacher Kongresszentrums unter anderem "EU- Bauer" Manfred Tisal sowie der "NOSTE" Manfred Obernosterer.