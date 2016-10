Video: Hier springt Britney Spears der BH auf

Die Popprinzessin ließ sich mitten im Song "I Love Rock N' Roll" nicht aus der Ruhe bringen und hielt sich tanzend und singend einfach ihre Hand vor den nackten Busen. Background- Sänger versuchten unterdessen, den im Domina- Style konstruierten Büstenhalter wieder zu befestigen. Hilfe, die sie öfter nötig hätte. Dem Star passiert es nämlich immer wieder, dass ein Outfit sie im Stich lässt.

Bei einem Konzert platzt Britney der Body hinten auf. Foto: Instagram, Zoom.in

Britney Spears verliert einen Träger Foto: Viennareport

Janet Jackson reagierte im Jahr 2004 nicht so lässig wie Britney jetzt. Sie zeigte sich schockiert, als ihr Sänger Justin Timberlake beim gemeinsamen Auftritt beim Super Bowl vor Millionen TV- Zuschauern das Lederbustier vom Leib riss und ihre Brust entblößte.

Janet Jackson mit entblößter Brust beim Superbowl 2004 Foto: Viennareport

Der "Skandal" war wochenlang Thema von Talkshows in den USA und wurde in Anlehnung an die Watergate- Affäre "Nipplegate" (dt: Nippel, Brustwarze) getauft.