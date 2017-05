Victoria Swarovski hat heimlich geheiratet

Still und heimlich sollte die Trauung in Kitzbühel vonstatten gehen. Doch dann sickerte doch durch, dass sich die beiden im Kitzbüheler Rathaus das Jawort gaben. "Eine gewisse Situationskomik schwang schon mit, als zahlreiche Mitglieder der Hochzeitgesellschaft versuchten, das Paar abzuschirmen - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes", so "Krone"- Adabei Norman Schenz , "aber letztendlich führte kein Weg daran vorbei, dass jeder mitbekam, dass die 23- jährige Millionärstochter den 40- jährigen Bauunternehmer zu ihrem Mann nahm."

"Es war magisch"

Auf Instagram postete die Kristallerbin, die mit ihrem frischgebackenen Ehemann seit sieben Jahren zusammen ist, am Sonntag ein Foto eines Hochzeitsstraußes aus weißen Rosen mit der Kitzbüheler Gams im Vordergrund. Dazu schrieb sie: "Es war magisch."