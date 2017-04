Victoria Hervey: "Dreier mit Mel B und ihrem Mann"

Nach zehn Jahren Ehe hat Mel B vor Kurzem die Scheidung von ihrem Ehemann Stephen Belafonte eingereicht. Seitdem dringen immer mehr schmutzige Details rund um die Ehe des Ex- "Spice Girls" an die Öffentlichkeit. Angeblich soll der 41- Jährige die Musikerin nicht nur geschlagen, sondern auch zum Sex zu dritt gezwungen, sie beim Liebesspiel gefilmt und sie mit dem Sextape anschließend erpresst haben.

Mel B. mit Stephen Belafonte Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Dass es vor allem den einen oder anderen heißen Dreier in der Ehe von Mel B gegeben hat, das könnte nun Lady Victoria Hervey bestätigen. Das britische It- Girl hatte laut einer Freundin vor zehn Jahren nämlich eine Ménage- à-trois mit "Scary Spice" und ihrem Gatten: "Alle waren betrunken, insbesondere Lady Victoria", plaudert diese gegenüber der "Sun" aus. "Sie sagte, zunächst hätten sie nur im Bett gelegen und einen Film geschaut, dann sei eines zum anderen gekommen und mit einem Mal lag Stephen auf ihr, während Mel sie küsste. Das Nächste, woran sie isch erinnern könne, sei, dass sie am nächsten Morgen alle gemeinsam nackt aufgewacht sind."

Lady Victoria Hervey Foto: Earl Gibson III/Getty Images/AFP

Und auch die 40- Jährige bestätigt gegenüber der britischen Zeitung, dass es zum flotten Dreier gekommen sei - und nicht nur das: "Mel hat mir bei Instagram geschrieben. Sie sagte: 'Lass uns über dieses Video sprechen'. Ich war überrascht und bin davon ausgegangen, dass es wohl Videos von unserer gemeinsamen Nacht gibt." Daraufhin habe Mel B geantwortet, dass sie nicht wirklich wisse, ob ein solches Sextape tatsächlich existiere, "aber wenn, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass es tatsächlich veröffentlicht werde".

Mel B Foto: MediaPunch/face to face

Mittlerweile hat Mel B vor Gericht eine Verfügung erwirkt, die ihrem Noch- Ehemann Belafonte verbietet, explizites Material zu publizieren.