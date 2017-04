Verrückte Fleischbeschau in nackter Datingshow

Bei RTL II gehen ab 8. Mai Singles auf Partnersuche. Die neue Datingshow "Naked Attraction - Dating hautnah" unterscheidet sich aber wesentlich von altbekannten Formaten wie "Bauer sucht Frau" oder "Liebesg'schichten und Heiratssachen". Denn die sechs Kandidaten, die in sechs Boxen stehen, müssen sich schrittweise entblättern. Ihr Gesicht wird erst ganz am Schluss enthüllt. Bis dahin sind nur Po, Schultern oder Penis Anhaltspunkte für den Single, wen er wohl näher kennenlernen möchte und wen er eher uninteressant findet.

In der TV-Show "Naked Attraction" zeigen sich Kandidaten komplett nackt. Foto: RTL

"Sich im Alltag verhüllen zu müssen ist sexistisch"

Als erster Kandidat geht Rob im Mai auf die Suche nach der großen Liebe. Er spielt in einer Band, die Metallica- Songs covert. Mögliche Sexismus- Kritik an der RTL2- Show will Rob laut "Bild" nicht gelten lassen: "Für mich es gewissermaßen sexistisch, sich im Alltag verhüllen zu müssen und dies auch noch als Mode zu betiteln."

Zu sehen gibt's für die Zuschauer also alles, gegen die Regeln des deutschen Fernsehens verstoße das Nackt- Dating aber nicht, beteuert eine RTL- II- Sprecherin auf Nachfrage der Zeitung. "Da es zu keinerlei sexuellen Handlungen oder ähnlichem kommt, sondern 'nur' nackte Körper gezeigt werden, ist die Ausstrahlung um 22.15 Uhr gesetzlich konform." Außerdem verspricht RTL II neben nackten Körpern auch wissenschaftliche Fakten rund ums Thema Partnerwahl, die den Zuschauern verständlich machen sollen, was hinter sexueller Anziehung steckt.

Moderiert wird das Format von Milka Loff Fernandes, wie der Privatsender mitteilte. Geplant sind zunächst vier Folgen der neuen Dating- Show.

