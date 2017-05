Verona Pooth zeigt ihren Hammerbauch

Verona Pooth ist fast 50, ihr Körper wirkt aber wie der einer 25- Jährigen: Schlank, durchtrainiert sexy.

Bauchfrei auf Instagram: "Alter Schwede!"

Verständlich, dass die kesse Fernsehsirene stolz darauf ist und sich bauchfrei auf Instagram zeigt.

Bei ihren Followern kommen die Schnappschüsse an: "Alter Schwede!", "du bist so Hot", "mmmh, sehr sexy, mehr davon!" oder "die Figur ist einfach Bombe", ist in den Kommentaren zu lesen. Aber auch ein paar Zweifler, die glauben, dass da der Beautydoc nachgeholfen haben könnte, sind dabei.

Ihr Leben wird verfilmt!

Wie gerade bekannt wurde, steckt Pooth in den Vorbereitungen eines Biopics, mit dem sie ihr 25- jähriges Jubiläum im Showbiz feiern möchte. Der "Bild" verriet sie über das Projekt: "Wir sind mitten in der Umsetzung und 2018 wird mein Leben verfilmt, vertextet, vertont, synchronisiert, beschrieben, gespielt und gezeichnet - ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, ohne zu viel zu erzählen."

Ob Verona und Ehemann Franjo ihre Rollen selbst spielen werden, ist noch nicht sicher. Bezweifelt werden kann zumindest die Teilnahme ihres Ex- Mannes Dieter Bohlen.