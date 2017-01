Verona Pooth: "Sex ab 40 besser und cooler"

Dass der Sex ab dem 40. Geburtstag immer besser werde, hat auch einen bestimmten Grund, ist sich Verona Pooth im Interview sicher: "Das hängt mit einem veränderten Körperbewusstsein zusammen."

Die 48- Jährige wisse nun viel mehr, wo sie stehe und wer sie sei. Außerdem habe sie nun ein dickeres Fell und würde nicht mehr so viel auf die Meinung anderer geben, "Wenn mich jetzt jemand kritisiert, interessiert mich das gar nicht", lacht die Mutter von zwei Kindern.

Mittlerweile würden auch viele Frauen über 40 als sexy und begehrenswert gelten, so Verona weiter. Immer häufiger sehe sie erfolgreiche Männer, die keine 20- Jährige neben sich sitzen haben, sondern eine coole 40- oder 45- Jährige. "Man sucht wieder nach Qualität", stellt sie fest. Und dabei sei das Geheimnis der Ü- 40 Frau ganz einfach: "Die kann was, die hat was zu erzählen, die stellt etwas dar."