Vermisster Kärntner Schlagerstar ist tot

Zwischenberger spielte bis im Vorjahr beim Nockalm Quintett, seither war er mit anderen Ehemaligen der Formation unter dem Namen KnickerNocker aktiv.

Sturz aus großer Höhe

Laut der zuständigen Polizei wurde Zwischenberger bei der Burgruine Landskron, nördlich der Stadt Villach, tot aufgefunden. "Todesursache war ein Sturz aus großer Höhe. Wir können Fremdverschulden ausschließen", sagte der Villacher Stadtpolizeikommandant Erich Londer.

Dietmar Zwischenberger Foto: facebook.com/knickernocker

Zwischenberger (ganz rechts) als Mitglied der KnickerNocker Foto: Stefan Rosner

Der Leichnam war am frühen Nachmittag im Zuge einer Diensthunde- Übung gefunden worden. Zwischenberger war - wie berichtet - seit 12. Oktober abgängig, in den vergangenen zwei Wochen hatte es immer wieder Suchaktionen gegeben. Nachdem Zwischenberger spurlos verschwunden war, gab auch dessen Frau Andrea auf Facebook einen verzweifelten Hilferuf auf. "Vermisst! Mein Mann, Dietmar Zwischenberger, wird vermisst. Für Hinweise bin ich sehr dankbar! Bitte teilen!", schrieb sie damals.

Höhepunkt 2002 mit Gewinn des "Grand Prix der Volksmusik"

Zwischenberger war an der Gründung des "Nockalm Quintetts" maßgeblich beteiligt. Als Schlagzeuger brachte er die "Beats" in die Songs und rundete die Hits zum echten "Nocki"- Sound ab. Dieser unverwechselbare Klang brachte die Band nicht nur in der Schlagerhitparade ganz weit nach vorne, sondern auch zu ein paar weitere Auszeichnungen. An Gold- und Platinschallplatten mangelt es den Musikern nicht. Der Höhepunkt war 2002, als das Nockalm Quintett gemeinsam mit der Sängerin Stephanie den "Grand Prix der Volksmusik" mit dem Lied "Dort auf Wolke Sieben" gewann.

