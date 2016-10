Verliert Angelina Jolie nach dem Ehe- Aus Maddox?

Das, was vor Kurzem auch Madonna mit ihrem Sohn Rocco durchmachte, könnte bald auch Angelina Jolie blühen. Der 16- Jährige zog vor einigen Monaten nämlich aus der Familienresidenz in New York aus, um bei seinem Vater Guy Ritchie in London zu leben. Denn vor allem Maddox, mit seinen 15 Jahren der älteste in der Kinderschar Brangelinas, wird wohl bei der Frage, wo die Kinder am besten aufgehoben sind, eine wichtige Rolle spielen.

Angelina Jolie und Brad Pitt mit Sohn Maddox Foto: AP

Zwar könnten auch die jüngeren Kinder bei der Frage, ob sie künftig lieber bei Angelina oder Brad leben möchten, befragt werden. Doch in den USA wird die Meinung von Jugendlichen ab 14 Jahren in Sorgerechtsfragen besonders ernst genommen.

Angelina Jolie mit dem noch sehr kleinen Maddox in einem Kinderspital im Libanon Foto: Viennareport

Warum sollte aber gerade Maddox, der sich ja mit Brad Pitt angeblich im Privatjet einen wilden Streit geliefert haben soll, bei dem er laut US- Medien sogar eine Ohrfeige von seinem Vater kassiert habe, gegen seine Mutter entscheiden? "Maddox stressen die vielen Reisen besonders", so ein Freund der Familie jüngst zu einem US- Magazin, warum der Teenager ein Leben bei Pitt vorziehen könnte. "Er ist jetzt in einem Alter, in dem er die erste Freundin hat, mit seinen Kumpels abhängen will."

Angelina Jolie mit Maddox im Jahr 2006 Foto: AP

Die Entscheidung für Maddox wird in erster Linie aber zwischen zwei Erziehungsstilen fallen. Denn während Jolie ihren Kindern alles durchlässt, sie bei ihr etwa Pizza zum Frühstück essen oder die ganze Nacht fernsehen durften, wie eine Ex- Nanny der "Daily Mail" vor einigen Wochen erzählte, versuchte Pitt stets, wenigstens ein wenig Struktur und Regeln in das Leben der sechs Brangelina- Kids bringen.

Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern am Airport LAX Foto: Viennareport

Und eins ist klar: Maddox hat zu beiden Elternteilen eine sehr enge Bindung. Denn wie Jolie einmal in einem Interview verriet, sei es der Bub gewesen, der vor elf Jahren ihre Liebe zu Pitt gefestigt habe: "Maddox hat ihn sofort Dad genannt. Das war eine große Sache, dein Kind mit dem potenziellen Vater zusammenzubringen."