Verliebt, verlobt, ...: Die Jasager von 2017

Der schönste Tag im Leben ist angeblich jener, wo man nichts anderes als "Ja" sagt und das auch noch mit Brief und Siegel bestätigt. Von einer richtig schönen Hochzeit träumen nicht nur Lieschen Müller und Otto Normalo, auch unter Stars und Royals hat das Heiraten einen unverändert hohen Stellenwert. Allen Trennungen zum Trotz wollen viele Promis in den nächsten Monaten den Schritt vor den Traualtar wagen. Schließlich haben sie ja schon durch eine stilgerechte Verlobung dokumentiert, wie sehr sie an eine gemeinsame Zukunft glauben. "Ja, wir schaffen das", sagt der funkelnde Ring, der aller Welt zeigen soll, dass die Vereinigung nur mehr eine Frage der Zeit ist.

Nicht alle Paare sind bei ihren Hochzeitsvorbereitungen so weit fortgeschritten wie Pippa Middleton (33) und ihr vermögender Finanzmanager James Matthews (41). Die Schwester der künftigen englischen Königin, Kate, hat ihre feierliche Zeremonie für Mai anberaumt, den klassischen Heiratsmonat, und auch schon die St. Mark's Church in der Grafschaft Berkshire reserviert. Im luxuriösen Villen- Garten von Pippas Eltern in Bucklebury wird dann groß gefeiert, mit 150 Gästen, darunter nur Verwandte und enge Freunde. Die Braut in spe probiert bereits ein sexy Designer- Kleid nach dem anderen, eines davon angeblich vorne mit seeehr tiefem Ausschnitt.

Pippa Middleton und ihr Verlobter James Matthews Foto: AFP

Von einer Märchenhochzeit träumt auch schon Miranda Kerr, die schöne Ex von "Elb" Orlando Bloom und inzwischen Verlobte des Unternehmers Evan Spiegel.

Miranda Kerr und ihr Verlobter Evan Spiegel Foto: AFP

Die Schauspielkollegen Amanda Seyfried und Thomas Sadoski wollen da nicht zurückstehen, die beiden sind seit September einander versprochen, wie das so schön heißt.

Amanda Seyfried und Thomas Sadoski sind verlobt. Foto: Viennareport

Besonders aufregende Roben dürfen wir wohl beim Fest von Modeschöpferin Tory Burch erwarten - immerhin heiratet sie Pierre- Yves Roussel, den mächtigen Geschäftsführer des Luxus- Konzerns Louis Vuitton.

Pierre-Yves Roussel und Tory Burch Foto: Larry Busacca/Getty Images/AFP

Tennis- Künstlerin Serena Williams und Internet- Profi Alexis Ohania hatten sich extra in Rom verlobt, der Stadt, wo sie sich einander vor zwei Jahren zum ersten Mal in die Augen geschaut haben. Ob dort auch die Hochzeitsglocken läuten werden? Da lassen sie sich noch nicht in die Einladungs- Karten schauen.

Serena Williams mit ihrem Verlobten Alexis Ohanian Foto: Viennareport

Die werden indes von Kicker- Ass Lionel Messi und seiner glutäugigen Antonella Roccuzzo bereits fleißig verschickt. Die beiden schließen im Juni in Rosario, Argentinien, den Bund fürs Leben. Ihre Kids Thiago und Mateo gebärden sich schon ziemlich aufgeregt.

Lionel Messi und seine Verlobte Antonella Roccuzzo Foto: AFP

Seit vier Jahren sind Cover- Beauty Kate Upton und der Baseball- Star Justin Verlander ein Paar. "Eh schon eine Ewigkeit für Hollywood", lacht die 24- Jährige, wenn sie auf ihre geplante Vermählung angesprochen wird. Sie liefert auch gleich eine Erklärung für ihr Liebesglück mit: "Wir gehen sehr offen miteinander um und sind beste Freunde. Ich denke, das hilft."

Kate Upton und ihr Verlobter Justin Verlander Foto: Viennareport

Auch die Laufsteg- Grazie Rosie Huntington- Whiteley (29) betont immer wieder, dass sie und ihr Herzblatt, der britische Action- Star Jason Statham ("The Transporter"), "beste Freunde" seien: "Er bringt mich jeden Tag zum Lachen. Ich fühle mich fast so, als hätte ich noch nie zuvor einen richtigen Partner gehabt." Ehe und Kinder können also kommen.

Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP

Und noch ein heißes Hollywood- Paar soll bereits an Hochzeitsplänen schmieden, das gemeinsame Baby ist zumindest schon unterwegs: Victoria's- Secret- Engel Irina Shayk und der "Hangover"- Liebling Bradley Cooper. Mit feschen Bildern der Feierlichkeiten ist also durchaus zu rechnen.

Bradley Cooper und Irina Shayk Foto: AFP

Karin Schnegdar, Kronen Zeitung