Vampirlifting für Österreichs Missen

Denn genau dieser Behandlung unterziehen sich am Freitag "Miss Austria" Dragana Stankovic (20 Jahre jung) und "Miss Oberösterreich" Dajana Dzinic (21 Jahre "alt") in der Beauty- Klinik St. Stephan in Wels von Dozent Doktor Georg Huemer. Beauty- Wahn? Die Kim Kardashians dieser Welt leben das alles vor.

Kim Kardashian outete sich bereits als Fan des Vampirliftings. Foto: Viennareport

"Wären sie keine Models ..."

Schönheits- Expertin Doktor Hajnal Kiprov erklärt auf "Krone"- Anfrage die wahre Gefahr: "Wären sie keine Models, würde ich sagen, es ist zu früh. Als junges Model hat man so einen starken Druck und Angst nicht schön genug zu sein, das kann schnell süchtig machen."

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung