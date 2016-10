Uwe Kröger bewies viel (Galgen- )Humor

Der 52 Jahre alte Musical- Star will seine Schulden begleichen, "Ich arbeite Tag und Nacht, ohne Pause", und trat im Wiener Foltermuseum an, um seinen nächsten Streich zu bewerben. Denn im Musicalhit "The Addams Family" spielt er den Gomez.

Ein "alter" Bekannter brachte Kröger ins Spiel. St.- Margarethen- Erfinder Wolfgang Werner ist nämlich wieder im Geschäft. Er exportiert "The Addams Family" sogar nach Berlin. Doch zuerst ist mal Premiere am 2. November im Wiener MuseumsQuartier.