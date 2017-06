US- Stars hauen auf Sohn von Donald Trump hin

Weil Eric Trump, der zweite Sohn von US- Präsident Donald Trump, den US- Demokraten im TV den Vorwurf gemacht hat, seinen Vater mit unmenschlichem Hass zu verfolgen und jede Sitte und Moral verloren zu haben, explodierte die Beauty auf Twitter. Auch "Star Wars"- Legende Mark Hamill konnte nicht an sich halten.

Donald Trump mit seinem Sohn Eric Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/CHIP SOMODEVILLA

Jagdleidenschaft sorgt für Aufregung

Grund für die Anfeidungen der US- Stars: Mit seiner Jagdleidenschaft sorgt der 39- jährige Unternehmer und Geschäftsführer der Trump Organization schon seit Jahren für Negativschlagzeilen . So etwa 2012, als er gemeinsam mit seinem Bruder Eric (33) nach einer Jagdpartie auf geschütztes Großwild in Afrika mit den Jagdtrophäen bzw. erlegten Löwen, Leoparden oder Wasserbüffeln posierte.

Donald Jr. und Eric Trump posieren mit einer Jagdtrophäe. Foto: Viennareport

"Feige Memme, die als Sport tötet"

Als der Vielkritisierte jetzt im US- TV erklärte, dass "alle guten Sitten und anständiges Benehmen" verschwunden und die Demokraten "keine Menschen" mehr seien, sondern "voller Hass", empörte sich Emmy Rossum über den Sager. Sie twitterte ein Foto des Trump- Erben bei der Großwildjagd und schrieb dazu: "Die guten Sitten und die Moral seien verschwunden? Das von einer feigen Memme, die als Sport tötet." Auch "Star Wars"- Star Mark Hamill spricht Eric Trump via Twitter jegliche Kompetenz in Sachen Moral ab.

Die Trump Organization, in der Hunderte zum Firmenimperium gehörende Unternehmen gebündelt sind, wird laut APA seit Donald Trumps Übernahme des Weißen Hauses von den Söhnen Donald junior und Eric geführt. Beide sehen sich immer wieder Vorwürfen ausgesetzt, sie schlügen aus der Präsidentschaft ihres Vaters Kapital.