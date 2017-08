US- Star Tom Cruise brach sich bei Stunt den Fuß

US- Filmstar Tom Cruise hat sich bei den Dreharbeiten für den neuen Spionagethriller "Mission: Impossible 6" den Fuß gebrochen. Die Dreharbeiten würden ausgesetzt, bis sich der 55- jährige Schauspieler von der Verletzung erholt habe, teilte das Studio Paramount am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge soll der Streifen zum geplanten Termin im Juli 2018 in die Kinos kommen.