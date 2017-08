US- Star Tom Cruise bei wildem Stunt verletzt!

Bei Dreharbeiten zum neuen Spionagethriller "Mission: Impossible 6" soll sich US- Filmstar und Hauptdarsteller Tom Cruise im Zuge eines Stunts Verletzungen zugezogen haben. Ein Sprung des 55- Jährigen sei missglückt, berichtete der "Hollywood Reporter" am Sonntag. Der Unfall hatte sich nur Stunden zuvor am Set in London zugetragen (siehe Video oben).