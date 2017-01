US- Schauspieler Miguel Ferrer an Krebs gestorben

US- Schauspieler Miguel Ferrer, Sohn von Oscar- Preisträger Jose Ferrer ("Cyrano de Bergerac") und der Sängerin Rosemary Clooney ("Everything Happens to Me"), ist tot. Wie die Filmblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten, erlag Ferrer am Donnerstag einem Krebsleiden. Er wurde 61 Jahre alt.