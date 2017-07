US- Bierkönig völlig blau im Hubschrauber

Das Ganze passierte in der Kleinstadt Swansea, nicht weit vom Firmensitz des Konzerns in St. Louis. Dort war Busch, der bis 2008 Vorstandschef des Bier- Multis Anheuser- Busch (Budweiser, Miller, Coors, etc.) gegen Mittag gelandet.

Aus laufendem Helikopter geholt

Als er sechs Stunden später wieder losfliegen wollte, holte ihn die Polizei aus dem schon laufenden Helikopter. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil Busch einen betrunkenen Eindruck machte.

US-Bierkönig August Adolphus Busch IV. wird wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Foto: AP

Außer seiner Frau hatte er noch acht Hunde, drei geladene Pistolen und Pfefferspray dabei. Nachdem ein Atem- Test erfolglos blieb und der Unternehmer Widerstand leistete, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Ehefrau bestreitet Trunkenheit

Das Ergebnis steht noch aus. "Er war nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen und wirkte sehr ängstlich", sagte Polizeioffizier Jason Frank später. Nach einer Nacht in einer Klinik wurde er am nächsten Morgen wieder frei gelassen.

Buschs Frau wies den Vorwurf zurück, ihr Mann habe Alkohol getrunken. Sie führte seine Ausfallerscheinungen auf Tabletten zurück, da er zurzeit Fruchtbarkeits- Medikamente schlucke.

Bier- Erbe sorgte immer wieder für Schlagzeilen

Die Firma Anheuser- Busch ist eine der größten Brauereien der Welt. Gegründet wurde sie 1870 von Braumeister Eberhard Anheuser aus Bad Kreuznach und seinem Schwiegersohn Adolphus Busch. Vor neun Jahren ging sie in den Besitz der InBev- Gruppe über. Verkaufspreis: 52 Milliarden Dollar.

Für den Ur- Ur- ,Ur- Enkel des Firmengründers ist es nicht das erste Mal, dass er außerhalb des Biergeschäfts für Schlagzeilen sorgt: So wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und einem Unfall, bei dem eine 21- jährige Frau neben ihm zu Tode kam. 2010 war seine damalige Freundin Adrienne Nicole Martin (27) nach einer Drogencocktail- Überdosis tot in seinem Haus gefunden wurde. In allen Fällen konnte ihm keine Schuld nachgewiesen werden.