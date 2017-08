Ungebremst in Scheibe - "Deadpool"- Stuntfrau tot

Foto: AP

Wie Augenzeugen der "Vancouver Sun" berichteten, sei Harris - die bei dem Stunt für die Filmfigur Domino keinen Helm trug - gegen 8 Uhr Ortszeit beim Jack Pool Plaza mit ihrem Motorrad ein paar Stufen hinuntergefahren, als sie die Kontrolle über ihr Bike verlor und gegen die Scheibe des Shaw Tower krachte. Der Motorradprofi starb noch am Unfallort.

Ryan Reynolds: "Unsere Herzen sind gebrochen"

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung der Marvel- Comic- Verfilmung mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle waren Ende Juni angelaufen. Reynolds war es, der die traurige Nachricht auf Twitter einer breiten Öffentlichkeit bekannt machte: "Heute haben wir tragischerweise ein Mitglied unserer Crew während des Drehs von 'Deadpool' verloren. Unsere Herzen sind gebrochen, wir sind schockiert und am Boden zerstört. Aber wir wissen auch, dass nichts auch nur herankommt an die Trauer den unerklärlichen Schmerz, den ihre Familie und Freunde in diesem Moment fühlen."

Bereits davor hatte die Polizei von Vancouver bestätigt, dass es am "Deadpool"- Set einen tödlichen Unfall gegeben hatte. "TMZ" veröffentlichte das Statement: "Die Polizei von Vancouver kann bestätigen, dass eine Stuntfrau bei einem Motorradstunt am Set von 'Deadpool' gestorben ist."

Ob die nach dem Unfall sofort abgebrochenen Dreharbeiten nun auf längere Zeit verschoben werden, ist noch nicht bekannt.

"Deadpool 2" - Kinostart für Juni 2018 geplant

In "Deadpool 2" trägt Reynolds erneut das rot- schwarze Kostüm des Antihelden. Der Film unter der Regie von David Leitch ("John Wick") soll im Juni 2018 in die Kinos kommen.

Der erste Teil hatte im vorigen Jahr weltweit mehr als 780 Millionen Dollar (662,98 Mio. Euro) eingespielt.

Video: Der Trailer zu "Deadpool"

Tödlicher Unfall erst vor Kurzem am "Walking Dead" - Set

Erst Mitte Juli hatte sich am Set der Fernsehserie "The Walking Dead" im US- Bundesstaat Georgia ein tödlicher Unfall ereignet. Der Stuntman John Bernecker stürzte bei einer Kampfszene rund acht Meter in die Tiefe.