Uma Thurman: Ex stellt sie vor Gericht bloß

Thurman habe ihre Schwangerschaft mit Tochter Luna wie einen Business- Deal angesehen: "Zwei Wochen nachdem sie schwanger wurde, wollte sie schon alles vertraglich festlegen. Sie wusste selbst nicht, was sie wollte. Nur, dass ich Luna nicht an Wochenenden sehen dürfte und so etwas. Das habe ich abgelehnt."

Arpad Busson und Uma Thurman Foto: AP

Dabei war die 46- Jährige zu diesem Zeitpunkt noch mit dem französischen Businessmann zusammen. Als die Beziehung nach sieben Jahren 2014 in die Brüche ging, verlangte der 53- Jährige den Verlobungsring zurück - vergebens: "Sie hat ihn bis heute behalten."

Thurman musste sich das Ganze in der ersten Reihe im Gericht anhören. Sie schaute geqäult aus der Wäsche, kritzelt ab und zu etwas in einen Block und hielt sich immer wieder die Hände vor das Gesicht, berichtet "Enterpress News". Immerhin hatte ihr der Richter im Zeugenstand am Morgen beigestanden. Mit den Worten "Das führt zu weit" verhinderte er, dass Bussons Anwalt sie zwang, unter Eid über ihren Alkoholkonsum auszusagen.

Uma Thurman Foto: Associated Press

Thurman "psychisch krank"?

Busson versuchte mit seiner Aussage danach immer wieder, seine Ex als schlechte Mutter darzustellen. Er deutete an, dass Thurman nicht allein mit der gemeinsamen Tochter fertig werden kann und durchgehend fremde Hilfe bei der Kindererziehung braucht: "Sie hatte allein 2016 schon so viele Nannys, dass ich mir die Namen gar nicht merken kann."

Außerdem soll Busson laut Gerichtspychologin Dr. Sara Weiss Thurman wiederholt als psychisch krank bezeichnet haben. Ihm zufolge würde die Schauspielerin eine gefährliche Mischung aus Alkohol und verschreibungspflichtigen Medikamenten einnehmen. Damit wolle die 46- Jährige ihre psychischen Probleme behandeln.

Uma Thurmans Ex Arpad Busson will das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Foto: EPA