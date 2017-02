Überglücklicher Lugner: "Goldie Hawn gfoit's!"

Wie der Opernball für Lugner und seinen Stargast Goldie Hawn bislang verlaufen sei, wollten die Journalisten vor der Loge wissen. "Super, super!", schwärmte Mörtel in höchsten Tönen. "Wir hatten noch nie so eine entspannte Stimmung." Die 71- Jährige, die zum Opernball in einer glitzernden, figurbetonten Robe von Badgley kam, habe große Freude an diesem Abend, so der 84- Jährige weiter. "Ihr gfoit's!"

Goldie Hawn tanzt mit Richard Lugner Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Schon vor dem Ball habe sich Hawn durch ihre unkomplizierte Art ausgezeichnet. Als die Opernballprinzessin im Hintergrund geblieben sei, sei die Aktrice zu ihr gegangen und habe sie "abgebusselt", so der Baumeister hingerissen von seinem Stargast. "Die hat sich so gefreut."

Goldie Hawn mit Richard Lugner in der Loge Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Und Goldie Hawn? Die lobte den Opernball ebenfalls in höchsten Tönen. "Glückliche Menschen, die Walzer tanzen", erklärte sie Mirjam Weichselbraun im ORF- Interview und verriet, dass sie lieber Tee statt Champagner trinke, "weil mein Körper das nicht so wirklich mag". Ihr Ehemann Kurt Russell wollte eigentlich auch kommen, so die Mutter von Schauspielerin Kate Hudson weiter. "Er mag Österreich, das Essen, aber er musste sich operieren lassen."

Goldie Hawn plaudert mit ihrem Gastgeber Richard Lugner Foto: Starpix/ Alexander TUMA

Auch ihr Beauty- Geheimis verriet Hawn schließlich noch: "Ich mache mir einfach nicht viel draus, mache auf Reisen auch mein Make- up und meine Frisur selbst." Aber wahrscheinlich liege ihr jugendlichen Aussehen einfach auch an ihrer österreichischen DNA. Immerhin ist ihr Opa ein Österreicher.

Im Video: Goldie Hawn schwärmt vom Opernball

Video: ORF

Allzu lang hat es die Schauspielerin dann aber trotz aller Lobeshymnen nicht in der Oper ausgehalten. Pünktlich um Mitternacht verließ Hawn wie Cinderella den Ball. Aus gutem Grund: Freitag geht's zurück nach Los Angeles, wo die fesche Aktrice am Sonntagabend über den roten Teppich bei den Oscars laufen wird. Auf den Flughafen wird Richard Lugner seinen Stargast allerdings nicht begleiten, so der Baulöwe abschließend. Aber: "Ich werde von ihr träumen ..."