TV- Moderatorin Pölzl trennt sich von ORF- Manager

"Guten Morgen Österreich"- Moderatorin Eva Pölzl und Pius Strobl, Umbau- Projektleiter am Küniglberg, haben sich nach zehn gemeinsamen Jahren getrennt. Das Paar äußerte sich in einer Stellungnahme gegenüber der "Krone" und wollte so "den sich verbreitenden wilden Gerüchten den Boden entziehen".