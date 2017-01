TV- Liebling Klaus Wildbolz in Wien verstorben

Geboren wurde Wildbolz, dessen Familie Schweizer Wurzeln hat, am 25. August in Wien. Er war bekannt für seine zahlreichen Auftritte in TV- Serien, darunter "Tatort", "Der Kommissar", "Der Bergdoktor", "Schlosshotel Orth", "Der Alte", "Derrick", "SOKO 5113" und "Das Traumschiff".

Klaus Wildbolz mit seiner langjährigen Verlobten Nadine von Vöhren Foto: Viennareport

Wildbolz studierte am Wiener Max- Reinhardt- Seminar Musik und darstellende Kunst. Als Schauspieler war er ab 1965 auch im Theater in der Josefstadt tätig. Der Durchbruch gelang ihm in den 1970er- Jahren allerdings mit der Moderation des ARD- Ratespiels "Schnickschnack".

Klaus Wildbolz mit Beifahrerin Uli Glöckner beim Oldtimerrennen "Ennstal-Classic" Foto: APA

Der TV- Liebling nahm in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne an Oldtimerrennen teil.

Klaus Wildbolz Foto: Viennareport

Wildbolz starb an seinem Todestag auch im Fernsehen

Ein Detail am Rande: ORF 2 strahlte am Donnerstagvormittag die "Schlosshotel Orth"- Folge "Der tragische Unfall" aus. Darin verkörperte Wildbolz einen Großvater, der seine Enkeltochter vor dem Ertrinken rettete und dabei selbst ums Leben kam ...