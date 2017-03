Trump: In der Ehe des US- Präsidenten kriselt es!

Dahinter steckt viel Wahrheit, denn in der Ehe des Präsidenten soll es laut "Enterpress News" mächtig kriseln. Während beide vor den Kameras der Reporter Händchen halten, macht die First Lady laut Insidern im Magazin "InTouch" hinter den Kulissen keinen Hehl daraus, "wie unglücklich sie ist".

Melania Trump wirkt oft traurig und abwesend. Foto: AdMedia/face to face

Selbst wenn Trump nach New York kommt, soll Melania sich weigern, sich mit ihm ein Bett zu teilen. Der Insider: "Sie verbringen die Nächte zwar im selben Schlafzimmer, haben aber getrennte Betten. Sie will überhaupt so wenig, wie es nur geht, mit Donald zu tun haben, und interessiert sich nicht für ihn und seine Amtsgeschäfte."

Melania Trump will erst im Sommer ins Weiße Haus ziehen. Foto: Viennareport

Donald und Melania Trump auf dem Weg in ihr Wochenenddomizil in Florida Foto: AFP

Die gebürtige Slowenin soll es besonders schlimm finden, dass sie in der Fashionwelt wegen der Politik ihres Mannes geächtet wird. Designer wie Marc Jacobs weigern sich, sie auszustatten. Der Insider: "Sie hat alle Vorteile verloren, Frau Trump zu sein. Auch Hollywood zeigt ihr die kalte Schulter. Die Welt, die sie so genossen hat, ist für sie plötzlich verschlossen."