Trump- Frauen sorgen mit Outfit für Gesprächstoff

Melania Trump in Rom Foto: AP

Ivanka, Melania und Donald Trump mit Papst Franziskus Foto: Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Donald und Melania Trump in Rom Foto: EPA

Tradition im Vatikan

Bei einer Mantille handelt es sich um einen Kommunionsschleier, der früher bei Messen getragen wurde. Damen tragen diese üblicherweise in Schwarz, nur Königinnen und Prinzessinnen haben das "Privilège du blanc" und dürfen weiße Kleidung bei Papstaudienzen tragen. Wobei Ivanka Trump freilich eher einen schwarzen Brautschleier trug.

Ivanka und Melanie Trump beim Papst Foto: Associated Press

Warum im Vatikan "verschleiern" und beim Besuch in Saudi- Arabien nicht? Wie übrigens auch Michelle Obama 2015. Simple Anwort: Es ist eine Tradition.

Beim Staatsbesuch in Saudi-Arabien trug Melania Trump keinen Schleier. Foto: AFP

Michelle Obama 2015 in Saudi Arabien Foto: Viennareport

Denn schon vor ihnen kamen berühmte Frauen in ähnlicher Tracht zum Katholiken- Oberhaupt, berichtet die APA: So zum Beispiel Prinzessin Diana, als sie 1985 den damaligen Papst Johannes Paul II. mit ihrem Mann Prinz Charles besuchte. Und auch Dianas Nachfolgerin an der Seite von Charles, Camilla, trug einen schwarzen Schleier, als sie Papst Benedikt XVI. traf. Auch Ex- First- Lady Michelle Obama kam in gleicher Kleidung zu Benedikt.

Prinzessin Diana, die 1985 Johannes Paul II. traf(l.), Camilla als sie Papst Benedikt XVI. traf (r.) Foto: Viennareport

Ex-First-Lady Michelle Obama mit Schleier bei Papst Benedikt.ã000 Foto: Viennareport

Schleier ist nicht vorgeschrieben

Es entspricht dem Protokoll bei Privataudienzen, in Schwarz zu kommen, ein Schleier ist laut APA aber nicht mehr vorgeschrieben. So wählte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch bei Franziskus einen schwarzen Hosenanzug ohne Kopfbedeckung. Genauso wie Hollywoodstar Angelina Jolie, die ein schwarzes Outfit ohne Kopfbedeckung trug. George Clooneys Frau Amal trug ebenfalls keinen Schleier, aber einen Hut.

Merkel bei Papst Franziskus Foto: Viennareport

Angelina Jolie bei einer Privataudienz beim Papst Foto: Viennareport

Amal und George Clooney beim Papst Foto: EPA

Es muss nicht Dunkel sein

Aber es muss auch nicht immer Dunkel sein: Camilla kam erst im April ganz in Beige zu Franziskus. Und auch Fürstin Charlene von Monaco machte von ihrem Privileg als Königliche Gebrauch und kam einst in einem weißen Kleid mit weißem Schleier.

Foto: AFP

Fürst Albert und Fürstin Charlene beim Papst Foto: Viennareport

Fürstin Charlene von Monaco mit weißem Schleier beim Papst Foto: Viennareport

Wichtig ist vor allem wie bei Besuchen in katholischen Kirchen auch: Auf keinen Fall zu grell und zu sexy - und immer die Schultern bedecken.