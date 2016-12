Trump feiert Silvester mit Sylvester

Der designierte US- Präsident Donald Trump wird gemeinsam mit Hollywood- Star Sylvester Stallone auf das neue Jahr anstoßen. Der Schauspieler ist nämlich zur Silvesterparty in Trumps Ferienanlage Mar- a-Lago in Florida eingeladen, wie ein Sprecher des designierten Präsidenten am Freitag sagte. Auf dem Programm für den Abend stehen eine Cocktail- Hour und Tanzen.