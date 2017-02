Trump- Beraterin Conway: "Kauft Ivankas Sachen!"

Conway bezeichnete den Appell laut einer APA- Meldung als "gratis Werbung", die sie für die "wundervolle Kollektion" von Trumps Tochter mache. "Geht und kauft es heute. Ihr könnt es im Internet finden." Sie selbst besitze einige Teile der Modelinie.

US-Präsident Donald Trump und Tochter Ivanka Foto: Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Mit dem Aufruf könnte Conway, die zuvor bereits mit der Verwendung des Begriffs "alternative Fakten" zur Beschreibung offensichtlich falscher Tatsachen für einen Eklat gesorgt hatte, die Ethikregeln der US- Regierung verletzt haben. "Es handelt sich um einen klaren Verstoß gegen das Verbot, das öffentliche Amt zum privaten Vorteil zu missbrauchen", sagte Don W. Fox, der ehemalige Direktor der Aufsichtsbehörde Office of Government Ethics, der "Washington Post".

Beim Inaugurationsball küsst Donald Trump die Hand seiner Beraterin Kellyanne Conway. Foto: Viennareport

In sozialen Medien versuchten Trump- Unterstützer Conweys Appell mit Hashtags wie "buyivankatrump" zusätzlichen Auftrieb zu geben.

Der US- Präsident hatte Nordstrom am Vortag angegriffen, weil sich die Kette entschieden hatte, Ivanka Trumps Artikel aus den Regalen zu nehmen, nachdem es Boykottaufrufe gegen den Konzern gegeben hatte. "Meine Tochter Ivanka wurde von Nordstrom so unfair behandelt", klagte Trump bei Twitter. "Sie ist ein so wunderbarer Mensch - sie bringt mich immer dazu, die richtigen Dinge zu tun! Schrecklich!"

Ivanka Trump selbst hält sich mit Äußerungen zum Boykott ihrer Fashionlinie durch das US- Kaufhaus nobel zurück. Sie setzt in den sozialen Medien lieber auf eine Niedlichkeitsoffensive und entzückt ihrer Follower mit süßen Videos und Fotos ihrer Kinder.

So stellte sie zum chinesischen Neujahrsfest ein Video online, in dem ihre Tochter Arabella in einem schwarzen Anzug mit einer Drachenmarionette spielt und auf Chinesisch ein Volkslied singt.

Ein anderer Clip zeigt ihr Baby Theodore, wie es ausgerechnet am Teppich im Weißen Haus zum ersten Mal zum Krabbeln beginnt.