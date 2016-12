Treiben Kardashians ihre Männer in den Wahnsinn?

"Haben Sie ein Auge auf ihn. Halten Sie ihn von Waffen fern", das empfahl Ende November ein Polizist laut veröffentlichtem Protokoll dem Arzt, der gerade per Notruf die Einweisung seines Patienten Kanye West in eine geschlossene Anstalt verlangt hatte. Der Ehemann von Kim Kardashian hatte in Studio seines New Yorker Fitnesstrainers einen Nervenzusammenbruch erlitten und soll Insidern zufolge "verrücktes Zeug gefaselt" und halluziniert haben. Diagnose: akute Psychose.

Kim Kardashian mit Ehemann Kanye West und Schwester Kourtney (r.) Foto: AFP

Nach zwei Wochen unter medizinischer Dauerbeobachtung wurde der Rapper aus dem Krankenhaus entlassen. Doch statt wieder Domizil in seinem Haus zu beziehen und daheim von seiner Frau Kim sowie den Kindern North (3) und Saint (11 Monate) umsorgt zu werden, wurde er in einer anderen Wohnung untergebracht und dort ambulant weiterbetreut. Die Realityqueen soll ihrem Mann zwar noch beistehen, doch in der Beziehung soll es seit dem Raubüberfall in Paris auf sie mächtig kriseln und es heißt, sie plane heimlich bereits die Scheidung. Hat sie möglicherweise zum Zusammenbruch ihres Mannes beigetragen? Wurde der Stress, seine Familie beschützen zu müssen, zu viel für den getriebenen Rapper, der als Workaholic und Kontrollfreak gilt?

Kris Jenner reichte die Scheidung von Bruce Jenner ein. Foto: AP

Auch andere Kardashian- Männer haben den Ruhm der Glamour- Frauen nicht verkraftet. Bruce Jenner etwa, der mehr als 20 Jahre lang der Ehemann von "Momager" Kris Jenner war und immer in deren Schatten stand, ließ sich kurz nach der Scheidung zur Frau umoperieren und nennt sich seither Caitlyn. In der Serie "Keeping Up With the Kardashians" war mitunter zu sehen, wie er unter seiner Frau litt und zurücksteckte. Mit 65 entschloss der Ex- Olympionike sich dann, zu sich selbst zu stehen und eine Frau zu sein.

Caitlyn Jenner war früher Bruce Foto: Viennareport

Scott Disick, der langjährige On- Off- Lebensgefährte der ältesten Kardashian- Schwester Kourtney ist schwer alkoholkrank und bekannt für exzessive Partynächte und gewalttätige Ausbrüche. Kourtney trennte sich immer wieder von ihm. Wegen der drei gemeinsamen Kinder kam das Paar aber mehrmals wieder zusammen, bis 2015 endgültig Schluss war. Oder doch nicht? Angeblich soll es jüngst wieder zu einer Annäherung gekommen sein.

Scott Disick beim Trinken in einer Szene der Reality-TV-Serie "Keeping Up With The Kardashians" Foto: Viennareport

Schwer drogensüchtig endete Khloe Kardashians Ex- Mann Lamar Odom kurz vor der Scheidung nach einer Nacht in einem Bordell mit einer Kokainüberdosis im Koma. Der US- Footballstar kämpfte wochenlang um sein Leben.

Lamar Odom genehmigt sich einen Brandy in einem Einkaufszentrum Foto: Viennareport

Kim Kardashian mit ihren Schwestern Kourtney und Khloe Foto: Viennareport