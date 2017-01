"Traumschiff"- Kapitän Sascha Hehn verklagt

Wie Veronika Ebisch behauptet, handelte sie bereits in den 90er- Jahren die größten TV- Deals für Sascha Hehn aus - unter anderem Hehns Paraderolle in der "Schwarzwaldklinik". Ende 2015 sei sie schließlich von der Werbeagentur, die Media Markt betreut, kontaktiert worden.

"Sie wollten Hehn für eine Kampagne", erklärte sich die Agentin während der Verhandlung, die am Dienstag im bayrischen Traunstein am Landgericht ausgetragen wurde. "Ich rief ihn an. Er sagte: 'Mach du das bitte für mich'." Für ihre Arbeit habe sie die übliche Provision der Gage, die 135.000 Euro ausmachte, berechnet.

Sascha Hehn Foto: Viennareport

Doch Sascha Hehn habe bislang die Provision von 25.000 Euro nicht bezahlt. "Ich zahle dieser Frau keinen Cent", wehrte sich der "Traumschiff"- Kapitän laut deutscher Zeitung vor Gericht. "Ich klage durch alle Instanzen, wenn nötig. Sie hat über meinen Kopf hinweg verhandelt, ich habe ihr die Erlaubnis nie erteilt!" Die Agentur des Elektroriesen habe bei Ebisch nur um die Telefonnummer des Schauspielers gefragt, um mit ihm Kontakt aufnehmen zu können. "Den Deal habe ich dann selbst abgeschlossen", verteidigte Hehn sich.

Die Verhandlung wurde auf April vertagt.