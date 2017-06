Transparenz stand beim Life Ball hoch im Kurs

Der Life Ball steht für bunte Kostüme, aber auch für tolle Mode. So auch bei seiner 24. Auflage am Samstagabend. Viele prominente Damen ließen sich dabei offensichtlich bei Stardesigner Francesco Scognamiglio, der ebenfalls in Wien zu Gast war, inspirieren. Transparenz stand dieses Jahr nämlich hoch im Kurs.