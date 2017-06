"Top Gear"- Star Richard Hammond verunglückt

Britischen Medien zufolge wurde der 47- Jährige verletzt per Hubschrauber ins Spital geflogen. "Der Unfall war wirklich krass. Das Auto überschlug sich und fing Feuer", berichtete ein Augenzeuge der britischen Zeitung "The Sun". "Richard ist bei Bewusstsein, aber geshockt. Er wird derzeit im Spital wegen einer Fraktur am Knie behandelt", heißt es weiter.

"Vor dem Feuerball rausgekommen"

Auf Twitter veröffentlichte ein Zeuge ein Foto des brennenden Rennboliden und schrieb dazu: "Er ist vor dem Feuerball rausgekommen" Co- Moderator Jeremy Clarkson bestätigte über Twitter den schweren Unfall: "Es war der schlimmste und eindrücklichste Unfall, den ich je gesehen habe", schrieb er. "Aber unglaublicherweise, und glücklicherweise, scheint Richard größtenteils OK zu sein."

Auf Instagram postete Clarkson ein Fotos des völlig demolierten Rimac Concept One und erklärte dazu: "Und Richard ist ok."

"The Grand Tour" in der Schweiz unterwegs

Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May, die ehemaligen Stars der verrückten britischen Autoshow "Top Gear" stehen jetzt für die Amazon- Sendung "The Grand Tour" vor der Kamera. Sie seien dem Schweizer "Tages Anzeiger" zufolge am Morgen überraschend bei dem Bergrennen aufgetaucht.